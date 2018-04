Luverdense bate Londrina com gol no fim e se afasta da zona de risco na Série B

Na sua luta contra o rebaixamento, o Luverdense ganhou novo fôlego ao derrotar o Londrina por 1 a 0, neste sábado à noite, no fechamento da 22.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O gol da vitória saiu aos 48 minutos do segundo tempo, com uma cabeçada de Guly.

O resultado fez Luverdense subiu uma posição, ficando em 15.º, com 27 pontos, enquanto o Londrina caiu para a 13.ª colocação, com 30 pontos. O time da casa vinha de empate por 2 a 2 com o CRB, em Maceió (AL), e precisava vencer como mandante para respirar. Já o time paranaense estava embalado por uma goleada por 4 a 1 sobre o Brasil de Pelotas e voltaria para casa satisfeito com pelo menos um empate.

Curiosamente, o primeiro tempo foi todo dominado pelo time paranaense, que tomou conta do setor de meio-campo e criou as melhores chances de gol. Aos 26 minutos, o lateral Ayrton bateu cruzado e a bola, caprichosamente, bateu no pé da trave e saiu. Depois, aos 43 minutos, Carlos Henrique entrou na área pelo lado direito e soltou a bomba para a defesa, com uma mão, de Diogo Silva.

O mandante só chutou com perigo aos 44 minutos, quando Marcos Aurélio arriscou de fora da área, a bola quicou e dificultou a defesa de César que mandou para escanteio. Na volta para o segundo tempo, saiu o volante Moacir, com cartão amarelo, para a entrada de Guly.

Mais do que a mudança, o técnico Júnior Rocha acertou o posicionamento do time em campo. E passou a ter chances no ataque. Aos sete minutos, Rafael Silva chutou para fora, de canela, após cruzamento de Aderlan.

No minuto seguinte, após escanteio cobrado por Marcos Aurélio, o zagueiro William cabeceou e César espalmou. O goleiro também evitou o gol aos 21 minutos após novo cabeceio de Douglas Baggio em que a bola foi desviada com um tapinha por cima do travessão.

Depois disso o jogo acalmou, talvez, pelo cansaço dos dois times. O Luverdense não chegou ao ataque com perigo e o Londrina não encaixou o contragolpe que esperava. Até que, aos 48 minutos, Marcos Aurélio cobrou escanteio em curva e Guly apareceu entre dois zagueiros para cabecear para as redes.

Os dois times só voltam a campo agora no dia 9 de setembro, por conta da paralisação da competição. O Luverdense vai sair para atuar fora de casa diante do Criciúma, enquanto o Londrina vai receber o Ceará em seus domínios.

FICHA TÉCNICA

LUVERDENSE 1 X 0 LONDRINA

LUVERDENSE - Diogo Silva; Aderlan, Pablo, William e Paulinho; Moacir (Guly), Sérgio Mota, Marcos Aurélio e Douglas Baggio (Léo Cereja); Rafael Ratão (Alfredo) e Rafael Silva. Técnico: Júnior Rocha.

LONDRINA - César; Reginaldo, Dirceu, Edson Silva e Ayrton; Germano (Bidia), Jardel, Celsinho e Rafael Gava (Patrick Vieira); Artur e Carlos Henrique (Safira). Técnico: Claudio Tencati.

GOL - Guly, aos 48 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Claudio Francisco Lima e Silva (SE).

CARTÕES AMARELOS - Moacir e Pablo (Luverdense); Dirceu (Londrina).

RENDA - Não disponível.

PÚBLICO - 1.144 pagantes (1.444 total).

LOCAL - Estádio Passos das Emas, em Lucas do Rio Verde (MT).