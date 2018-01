Luverdense derrota o Criciúma e entra no grupo dos 10 primeiros da Série B O Luverdense conquistou uma importante vitória fora de casa ao bater o Criciúma por 1 a 0, neste sábado à noite, no fechamento da 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo foi realizado no estádio Heriberto Hulse, em Santa Catarina. O time do Mato Grosso emplacou sua segunda vitória seguida, após na rodada anterior ter batido, em Lucas do Rio Verde, o Paraná por 2 a 0. Agora soma 38 pontos, em 10º lugar. O Criciúma, que vinha de dois empates, continua com 34 pontos, em 13º.