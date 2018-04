Luverdense inicia reação, vence e impede Juventude de voltar ao G-4

O Luverdense deu um grande passo para deixar a zona de rebaixamento nesta terça-feira ao vencer o Juventude pelo placar de 1 a 0, em partida realizada no estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde (MT), pela 20.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B - a primeira do segundo turno. O único gol foi marcado por Marcos Aurélio.

Com o resultado, o Luverdense subiu para a 17.ª colocação, com os mesmos 23 pontos do Santa Cruz, primeiro time fora da zona de rebaixamento, e de quebra impediu que o Juventude voltasse para o G4. O time de Caxias do Sul (RS) se acomodou na quinta posição, com 31.

O Luverdense não deu chances para o Juventude se impor na partida. Logo aos três minutos, Marcos Aurélio cobrou falta com categoria para abrir o marcador, deslocando o goleiro Oliveira, que, mais tarde, salvou o time visitante de levar o segundo ao defender um arremate à queima-roupa de Paulinho.

O Juventude foi equilibrando as ações no decorrer do jogo e chegou a desperdiçar boas oportunidades, com Caprini e Juninho. Em ambas, a bola foi para a fora. O Luverdense, então, se fechou e acabou levando uma boa vantagem para o intervalo.

No segundo tempo, o time mandante voltou a pressionar o Juventude. Aos nove minutos, Marcos Aurélio cruzou, Paulinho mergulhou e exigiu boa defesa de Oliveira. Na sequência, o goleiro do Juventude brilhou de novo ao segurar a tentativa de Rafael Silva.

O Juventude esboçou uma pressão nos minutos finais, mas não conseguiu passar pelo sistema defensivo bem montado da equipe mandante. O último suspiro foi nos pés de Caio, que se enrolou todo dentro da área e perdeu grande chance de empatar.

Na próxima rodada, a 21.ª, o Juventude enfrenta o Vila Nova no próximo dia 18, uma sexta-feira, às 19h15, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. No dia seguinte, o Luverdense visita o CRB, às 16h30, no estádio Rei Pelé, em Maceió.

FICHA TÉCNICA

LUVERDENSE 1 x 0 JUVENTUDE

LUVERDENSE - Diogo Silva; Gabriel Passos, Neguete, William e Paulinho; Marcos Aurélio (Guly), Moacir, Sérgio Mota (Alaor Júnior), Rafael Ratão (Raphael Macena) e Douglas Baggio; Rafael Silva. Técnico: Júnior Rocha.

JUVENTUDE - Oliveira; Vidal, Wanderson, Micael e Maurício; Fahel (Felipe Lima)(Ramon), Lucas e Leílson; Juninho Silva, Caprini e João Paulo (Caion). Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

GOL - Marcos Aurélio, aos 3 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Guly, William e Sérgio Mota (Luverdense); Maurício e Fahel (Juventude).

ÁRBITRO - Jailson Macedo Freitas (BA).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde (MT).