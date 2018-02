Luxa diz que não teria problemas em treinar o Corinthians

Amigo do presidente Andrés Sanchez, o técnico Vanderlei Luxemburgo disse nesta terça-feira que não teria problemas em assumir o comando da equipe do Corinthians, que em 2008 disputará a Série B do Campeonato Brasileiro. Veja também: O contraste do Corinthians campeão e do agora rebaixado O dia de sofrimento e da queda corintiana Especial: da glória com Tevez & cia ao rebaixamento Globo transmitirá jogos do Corinthians na Série B Dívida do Corinthians chega a quase R$ 100 milhões "Qualquer técnico no Brasil não teria problema em aceitar o Corinthians", contou Luxemburgo em entrevista ao SporTV. "O que importa é ter um projeto bem elaborado para que se possa arrumar parceiros." Luxemburgo, no entanto, disse que ainda negocia sua permanência no Santos, que disputará a Copa Libertadores em 2008. "Estamos conversando e ainda não esgotamos todas as possibilidades. Meu futuro ainda está aberto." O Corinthians espera definir o nome do novo treinador até o final desta semana. Nelsinho Baptista, que caiu com o clube para a Série B, pode continuar no cargo. Ele ainda terá uma reunião com Andrés.