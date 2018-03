"Luxa" espera show, não linchamento Vanderlei Luxemburgo volta amanhã à Vila Belmiro, dessa vez com o Cruzeiro. Espera receber da torcida santista um tratamento de um profissional do futebol e não de mercenário. ?Saí do Santos em 97. Aquilo tudo ficou para trás?, disse o técnico. Luxemburgo contou ao JT que o momento não é para retaliações. Ressaltou ainda que não quer polêmica com dirigentes. Tem certeza que as portas dos clubes paulistas não se fecharam para o seu trabalho. E mais uma vez garantiu que não se sente culpado pelo atoleiro que o Palmeiras se meteu. Leia mais no Jornal da Tarde