Luxa tira Pet e fecha o Santos para encarar o Flamengo

O Santos vai jogar na defesa contra o Flamengo, domingo à noite, no Maracanã. No coletivo de da tarde desta quinta-feira, no CT Rei Pelé, Vanderlei Luxemburgo tirou Petkovic e escalou Maldonado de terceiro zagueiro, na função de líbero atrasado, com Rodrigo Souto, Adriano, Pedrinho e Rodrigo Tabata, no meio-de-campo e apenas Kléber Pereira no ataque. Também trabalhou bastante as jogadas de bolas paradas, contra e a favor, com Kléber, Maldonado e Rodrigo Tabata, que teve bom aproveitamento. "Com a volta de Maldonado e Rodrigo Souto o time ganha em liderança e ocupação de espaços. São atletas acostumados aos grandes jogos", disse o técnico. "Gostei do treino e vamos esperar para ver como será amanhã", despistou o treinador. Uma das preocupações de Luxemburgo foi formar um bloco defensivo compacto para evitar o gol do Flamengo porque se ganhar um ponto no Maracanã, o Santos dará mais um passo importante para a classificação à Copa Libertadores da América. Com a escalação de Maldonado atrás da zaga, além de melhorar a qualidade na saída da bola da defesa para o ataque, Luxemburgo quer evitar a repetição dos erros de posicionamento e a desatenção da defesa ocorridos no empate por 2 a 2 com o Atlético-MG, domingo passado, na Vila Belmiro. Na quarta-feira, Rodrigo Souto disse gostaria de ter a enorme e sempre festiva torcida do Flamengo do lado do Santos no domingo, e ontem foi a vez de Luxemburgo elogiar o torcedor rubro-negro. Inclusive deu a entender que a escalação de jogadores mais experientes tem a ver com a forte pressão que o time vai sofrer no Maracanã. "Arrepia ver o Maracanã lotado. E o jogador que tem medo de jogar lá jamais será um atleta de alto nível. Acho ótimo jogar no Maracanã." O técnico santista fez questão de repetir que é flamenguista, mas ressaltou que na hora de disputar os três pontos, só pensa em ganhar. "Quero meter o cravo neles lá. A torcida dá espetáculo na arquibancada, mas não desce para jogar." E lembrou que costuma dar sorte quando enfrenta o Flamengo com o Maracanã lotado. "Em 1997, com um público de 90 mil pagantes, empatamos por 2 a 2 e conquistamos o Rio-São Paulo e depois ganhei lá com o Cruzeiro." A escalação do juiz Evandro Rogério Roman agradou ao técnico santista. "Não vejo problema, porque ele tem apitado bastante jogos, com boas atuações e parece até que foi indicado para a Fifa." Sobre o fato de o Santos ainda não ter cometido nenhum pênalti no Campeonato Brasileiro, Luxemburgo procurou não se alongar. "Só espero que não aconteça no domingo para desmentir a tal pesquisa." Na coletiva de ontem à noite, o técnico voltou a falar sobre a sua decepção com o time e a torcida santista na partida de domingo. "Não sou traíra e tudo o que falei para a imprensa já havia dito para eles. E não falei só dos meninos. Disse que a minha decepção era com o time todo", completou Luxemburgo.