Luxemburgo: a luta agora é na Justiça Depois de recuperar o prestígio profissional, ao ser campeão paulista pelo Corinthians, o técnico Wanderley Luxemburgo tenta fazer o mesmo na Justiça Federal. Mas, nesse caso, a sua situação é bem mais complicada. Nesta terça-feira, ele enfrentou duas audiências, no centro do Rio, e tentou mostrar tranqüilidade, apesar de estar sendo processado por sonegação fiscal, falsidade ideológica e uso de documento falso. Em sua chegada à 8ª Vara da Justiça Federal, Luxemburgo mostrou irritação ao ser interrogado pelos jornalistas: "Não vou falar agora, nem depois". Na saída, porém, orientado por seus advogados, ele atendeu a todos com cordialidade. "Nunca soneguei deliberadamente", defendeu-se. Sobre o processo de falsidade ideológica, Luxemburgo afirmou estar à disposição da Justiça Federal para qualquer esclarecimento. Segundo ele, "não houve problemas" no depoimento perante o juiz da 7ª Vara Federal Criminal de Justiça, Marcello Ferreira de Souza Granado. Esse processo surgiu porque em seu passaporte e em sua identidade constavam a data de nascimento no dia 10 de maio de 1955, quando a data verdadeira é 10 de maio de 1952, como admitiu o próprio treinador. Em uma tentativa de amenizar a situação de Luxemburgo, seu advogado, Michel Assef, informou que seu "cliente é uma das pessoas que mais arrecadam no país, além de nunca ter sonegado". Assim como no caso da sonegação fiscal, o discurso para absolvê-lo no processo de uso de documento falso já estava pronto. "Wanderley era inimputável (não tinha responsabilidade) aos 12 anos, além disso, o crime já prescreveu", disse o advogado, estimando em três anos a conclusão dos processos. Se for considerado culpado no processo por sonegação fiscal, Luxemburgo pode ser condenado a uma pena de 2 a 5 anos de detenção, de acordo com a lei nº 8137, de 12/1990 - que rege os crimes contra a ordem tributária -, por "omitir informação ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias." A sonegação de impostos de Luxemburgo chega a R$ 2,8 milhões no período entre 1993/97. O total de multa já aplicada pela Receita Federal contra o treinador é de R$ 1,4 milhão. Mas, de acordo com a CPI do Futebol, no Senado, no período de 1996 a 1999 o treinador movimentou R$ 18,8 milhões e declarou à Receita apenas R$ 8 milhões. Pelas a acusações de falsidade ideológica (Art. 299 do Código Penal) e uso de documento falso (Art. 304), a pena é de cinco anos para cada uma, mas por ter sido denunciado na forma do Art. 71, Luxemburgo, se condenado, somente cumpriria uma das penas. Renata - Das testemunhas de defesa convocadas para depor, somente Ruth Pereira, ex-empregada da estudante de Direito Renata Carla Moura Alves, que como o técnico é ré no processo por sonegação fiscal, compareceu à audiência. Enquanto Renata comemorou a atuação de sua testemunha, que confirmou o relacionamento de Luxemburgo com sua ex-secretária, Michel Assef debochou. "Ela disse que Renata fazia leilão. Perguntei a ela o que era leilão e não soube me responder", provocou o advogado.