Luxemburgo abusa da "psicologia" A psicologia que o técnico Vanderlei Luxemburgo costuma utilizar nas equipes que dirige foi amplamente comentada nesta quinta-feira na Academia de Futebol. Claudecir afirmou que a vitória sobre o São Paulo por 4 a 2 começou a ser desenhada ainda no vestiário, durante a preleção do treinador. Segundo o volante, ?ele colocou uma bola de futebol no centro da roda e disse que se tratava de um prato de comida. Comentou que teríamos que lutar por ela como se luta pela própria sobrevivência. Esse fato, sem dúvida, uniu ainda mais o grupo, que procurou ficar o mais perto da bola em todos os lances. O jogo era realmente diferente, e merecia esse tratamento.? Leia mais no Jornal da Tarde