Luxemburgo acerta e chega ao Palmeiras no fim da tarde

Vanderlei Luxemburgo está confirmado como novo técnico do Palmeiras. Ele será apresentado pela diretoria do time alviverde na tarde desta terça-feira, às 17h30, quando concederá uma entrevista coletiva na Academia de Futebol, o centro de treinamentos na região da Barra Funda, na capital paulista. Veja também: Palmeiras avisa que não vai renovar contrato de Edmundo Esta será a quarta passagem de Luxemburgo pelo Palmeiras. Ele já dirigiu o clube entre 1993 e 1994 (conquistou um Torneio Rio/São Paulo, dois campeonatos brasileiros e dois Paulistas), em 1996 (faturou outro título paulistas) e em 2002, quando deixou o clube antes do Brasileirão para ir ao Cruzeiro - o Palmeiras acabou rebaixado para a Série B. Ele substitui Caio Júnior, que deixou o Palmeiras após fracassar na tentativa de classificar o time para a Copa Libertadores 2008. Luxemburgo deverá trazer apenas o preparador físico Antônio Mello para sua comissão técnica - a diretoria palmeirense estuda o nome de Evair para auxiliar. Os valores do acordo não foram divulgados, mas o salário do treinador será pago integralmente pelo Palmeiras. A Traffic, parceira do clube, investirá R$ 40 milhões somente na contratação de novos jogadores - até o momento, o Palmeiras só fechou com o atacante Alex Mineiro para 2008.