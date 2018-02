Luxemburgo adia escalação de Robinho O técnico do Santos, Vanderlei Luxemburgo, anunciou nesta sexta-feira em entrevista coletiva na cidade de São José do Rio Preto (SP) que só vai definir no domingo se escalará o atacante Robinho contra o Vasco, na última partida do Campeonato Brasileiro deste ano. ?Estará conosco para o jogo, mas vamos resolver isso com calma, porque os outros jogadores também conquistaram o direito de ganhar o título sem ele?, afirmou o treinador santista, que não escondia sua satisfação com a solução do seqüestro de Marina de Souza. ?Eu sei o quanto Robinho estava sofrendo, agora podemos ter sua alegria de volta. Sei que ele vai se recuperar bem. Estou muito feliz também porque ele resolveu seu problema particular e porque ele está novamente à disposição do elenco?, disse, lembrando de um ?pedido? que havia feito ao Papai Noel durante a semana: ?Estou muito feliz, principalmente porque aquele presente que eu queria na minha árvore de natal (a foto do jogador com sua mãe) veio antecipado.?