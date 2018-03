Luxemburgo admite favoritismo do Palmeiras

Campeão paulista, o Palmeiras estréia neste domingo no Brasileirão contra o Coritiba, fora de casa, sabendo exatamente o que precisa fazer nos próximos oito meses para conquistar o título nacional. Veja também: Guia de clubes do Campeonato Brasileiro Calendário da Série A Analisando a tabela, Vanderlei Luxemburgo já detectou o período em que seu time deve se sobrepor aos demais. E não é agora no início, quando os rivais Internacional, Botafogo, Fluminense, Santos e São Paulo ainda priorizam competições como Copa do Brasil e Libertadores. "O campeonato vai ser decidido entre julho e agosto, quando 15 das 38 rodadas serão disputadas", prevê o treinador."Antes e depois disso, teremos jogos apenas aos domingos. Mas nesse período, com duas partidas por semana, é que veremos qual time está mais bem estruturado para a competição." Luxemburgo sabe do que está falando. É o recordista de títulos brasileiros como treinador - cinco, sendo dois com o Palmeiras (93 e 94), um com o Corinthians (98), Cruzeiro (2003) e Santos (2004). Nestes dois últimos títulos, o treinador usou um artifício interessante - contratou jogadores importantes dos principais rivais, enfraquecendo os adversários e fortalecendo sua equipe. "Acho mais difícil fazer isto agora, porque todo mundo quer vender para o exterior, mas se eu puder roubar algum jogador de outro time, vou roubar, sim", diz Luxemburgo. "Às vezes você tira um jogador importante e acaba com o esquema tático da equipe", justifica. OBJETIVO É O TÍTULO Ao contrário dos últimos anos, quando entrou falando em vaga na Libertadores, o Verdão vai jogar o Brasileiro de olho no título, promete Luxa "Comigo não tem essa de ficar em quarto. O Palmeiras não entra só para competir, entra para brigar pelo título e na condição de um dos favoritos, sim." Luxemburgo vai manter a base campeã paulista no início do Brasileiro, mas sabe que pode perder alguns jogadores entre julho e agosto - justamente o período mais difícil da tabela. "É impossível falar que vamos segurar todos. A gente tenta, mas as propostas chegam o tempo todo."