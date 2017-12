Luxemburgo admite trocar de clube em 2005 A notícia dada pelo presidente Alberto Dualib, em rede nacional, na noite de terça-feira, assegurando que a parceria do Corinthians com a MSI (Média Sports Investments) já foi aprovada, teve efeitos imediatos no Santos, hoje cedo. Os comentários mais fortes são de que diante do novo quadro - as negociações pareciam ter fracassado -, Vanderlei Luxemburgo reviu a sua posição de permanecer na Vila Belmiro, com um novo contrato de seis meses, e vai mesmo retornar ao Corinthians, após o Campeonato Brasileiro. Hoje não era dia de Luxemburgo dar entrevista, mas após o treino da manhã, no CT Rei Pelé, ele resolveu falar, sob uma condição: só responderia sobre o time. Porém, acabou falando sobre diversos assuntos, envolvendo a perda de mais um mando de jogo do Santos, diante do Grêmio-RS, no dia 5 de dezembro, que deixará de ser na Vila Belmiro e tanto poderá ser disputado em São José do Rio Preto como em Mogi Mirim ou Presidente Prudente. Mas acabou deixando no ar a possibilidade de trocar de clube em breve. "Meu compromisso com o Santos termina no dia 31 de dezembro", repetiu, duas vezes, o técnico. Depois, ele afirmou que não está fazendo nenhum planejamento para o Santos para 2005. "Estou cumprindo o meu contrato mesmo tendo propostas concretas." No domingo, em Presidente Prudente, após a vitória de virada por 2 a 1 do Santos contra o Goiás, ao responder sobre a acusação de falta de ética que vinha sofrendo do técnico Tite, do Corinthians, Luxemburgo afirmou que é o melhor - ou um dos melhores (emendou) - técnico do Brasil e por isso é procurado pelos clubes. "Estou no mercado e não vejo falta de ética em ser procurado. O Santos ficou tentando me contratar durante três meses", revelou. No começo da semana, quando a tentativa de parceria da MSI com o Corinthians parecia caminhar para um beco sem saída, diante das exigências de mudança no contrato, o assessor de imprensa de Luxemburgo, Luís Lombardi, disse que o técnico estava disposto a fazer um novo contrato com o Santos, com seis meses de duração, com uma cláusula que lhe permitisse ir para o Exterior a qualquer momento, caso surgisse uma proposta. Até contou sobre seus planos para as obras do Centro de Treinamentos Rei Pelé e argumentou que se ele assinar um contrato com a MSI-Corinthians, será no mínimo por um ano e com cláusula pesada de rescisão, o que o impossibilitaria de se transferir para algum clube europeu no encerramento da temporada 2004/5. "No Santos, seria apenas a continuação de um trabalho. No Corinthians, a implantação de um novo projeto e o contratante iria se precaver para que o processo não sofresse uma interrupção por quebra de compromisso", disse Lombardi. Com relação à perda do mando de jogo, Luxemburgo disse que jogar na Vila Belmiro é sempre melhor. "O adversário já chega à Vila prejudicado na parte psicológica". E defendeu mudanças de comportamento do torcedor. "Eu não deveria estar falando essas coisas, e sim os dirigentes porque sou o técnico do Santos. Mas essa série de coisas que estão acontecendo talvez sirvam para reeducar o torcedor, não no geral, mas no esporte. Se o torcedor reclama do jogador que perde o gol e vai à porta dos vestiários fazer ameaças, como quando o time não conseguiu se classificar contra a LDU (Liga Deportiva Universitária), eu também posso pelo menos reclamar que eles tiraram quatro mandos de jogos do Santos, num campeonato tão difícil como o Brasileiro." Quanto ao time para enfrentar o Coritiba, domingo à tarde, no Paraná, Elano, que se recupera de uma torção no tornozelo direito, continua sendo dúvida. Amanhã os jogadores treinam em dois períodos e sábado apenas à tarde. A viagem para Curitiba foi antecipada de sábado à tarde para amanhã à noite.