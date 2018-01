Luxemburgo: ´adoro o Bragantino, mas vou para ganhar´ Vanderlei Luxemburgo abriu o coração e falou com carinho de Bragança Paulista e do Bragantino, onde o seu sucesso começou, com a conquista do Campeonato Paulista de 1990, após o treino desta sexta-feira cedo no CT Rei Pelé. Lembrou até do primeiro jogo, mas avisa que vai deixar o sentimento de lado quando começar o jogo pelo Santos deste sábado, às 18h10, no Pacaembu - o primeiro da semifinal - e trabalhar para largar na frente. ?Não posso esquecer o carinho que sinto pelo Bragantino, mas sou profissional do futebol e quero vencer a partida?, disse o técnico santista. ?Outro dia, quando o Santos jogou contra o Noroeste, em Bauru, recordei do meu primeiro jogo como técnico do Bragantino. Foi lá em Bauru e ganhamos do Noroeste por 1 a 0.? Dos seis títulos paulistas que Luxemburgo conquistou, o primeiro foi com o Bragantino, em 1990. Na época, era apenas um desconhecido técnico carioca tentando a sorte no futebol paulista, após ter trabalhado no Campo Grande, do Rio de Janeiro, e sido campeão capixaba pelo Rio Branco, em 1983. Teve a retaguarda de Nabi Abi Chedid, que era uma dos vices da CBF, e já demonstrava vocação para basear o seu trabalho no planejamento. ?Ali começou a minha história no futebol paulista. Jogar contra o Bragantino é legal, gostoso. É relembrar aquele Campeonato Paulista bonito e a conquista do Brasileiro da Segunda Divisão. Mas pára por aí. Quero ganhar e passar à fase final? afirmou. Luxemburgo conhece bem o Bragantino e sabe que o jogo não será a moleza que a maioria espera. ?Todas as equipes que enfrentam o Bragantino encontram dificuldade diante de sua forte marcação, além de ter jogadores velozes para o contragolpe. É preciso atenção para não sermos surpreendidos.?