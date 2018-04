Luxemburgo adota revezamento no gol do Atlético-MG O técnico Vanderlei Luxemburgo avisou que a escalação de Aranha no empate por 1 a 1 com o América, na primeira rodada do Campeonato Mineiro, não significa que ele será titular do gol do Atlético no início da temporada. O treinador revelou que decidiu adotar um revezamento no setor e, assim, o uruguaio Carini será titular no jogo contra o Tupi, que será disputado no próximo domingo.