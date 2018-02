Luxemburgo afasta mais um: Renato O técnico Wanderley Luxemburgo disse nesta quarta-feira que, além do zagueiro Alex e do volante Paulo Almeida, o meia Renato também está afastado do grupo que embarca logo mais à noite para Atibaia, no interior de São Paulo, onde o time do Santos inicia um período de peparação, aproveitando a folga no Campeonato Brasileiro. A exemplo dos dois primeiros, Renato também estaria sendo negociado com o clube alemão do Bayer Leverkusen. Luxemburgo - que no comando do Santos venceu apenas duas das sete partidas que disputou - acredita que o trabalho não vem dando o resultado esperado porque alguns jogadores não estão com a cabeça totalmente voltada para o time. Por isso, o treinador decidiu liberar aqueles que já estão negociados com outros clubes ou estão em fase de negociação. O Santos foi eliminado da Libertadores ao perder por 1 a 0 para o Once Caldas, alguns dias depois de ter sido goleado por 4 a 0 pelo Palmeiras na Vila Belmiro. A gota d?água aconteceu no domingo passado, quando o Santos empatou por 3 a 3 com o Atlético Mineiro, no Mineirão, resultado que deixou o time muito próximo da zona de rebaixamento. A viagem do Santos para Atibaia está marcada para as 18 horas. A equipe deverá ficar na cidade por uma semana.