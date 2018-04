Luxemburgo ainda critica o time A vitória sobre o Atlético-MG saiu sem grandes dificuldades e o Santos segue na liderança do Campeonato Brasileiro. Mesmo assim, o técnico Vanderlei Luxemburgo não está totalmente satisfeito com o rendimento da equipe. ?Ainda falta um pouco mais de solidez no time. Essa solidez é uma segurança que você tem de poder jogar todos os jogos sem levar grandes sustos.? Outra crítica de Luxemburgo. ?O time está abusando do preciosismo, com ?toquinhos? demais.? Luxemburgo pode não estar totalmente satisfeito ainda. Mas é inegável que o time santista já possui muito de seu estilo. O gol de Domingos, aos 7 minutos do primeiro tempo, foi a execução correta de uma jogada ensaiada sexta-feira à tarde, na Vila Belmiro. Luxemburgo não permitiu a presença de torcedores no estádio por uma hora, acreditando que algum olheiro do Atlético-MG pudesse ver o lance ensaiado e informar Jair Picerni. ?No ensaio de sexta-feira, a gente repetiu inúmeras vezes a jogada e fazia tudo o que o professor Luxemburgo mandava, mas o gol não saía?, contou Preto Casagrande. ?O Ricardinho até falou que, quando não dá certo no treino, na primeira que é tentada durante o jogo, o gol sai. Felizmente foi o que aconteceu", emendou o volante. Foi um gol com a participação de quatro jogadores. Como Luxemburgo pediu no treino da sexta, quando Ricardinho ajeitou a bola para cobrar a falta, no lado esquerdo do ataque, vários jogadores se colocaram junto ao chamado "primeiro pau". Mas a bola foi jogada na direita para Paulo César, que centrou na área. A bola desviou em André Luís e sobrou para Domingos finalizar de voleio, fazendo o gol. "Procurei me colocar bem na área, como o professor Luxemburgo mandou, no treino de sexta-feira", disse o zagueiro Domingos, de 18 anos, que neste sábado fez o seu 18º jogo como titular do Santos e marcou o seu primeiro gol como profissional. Um dos jogadores que mais comemoram a vitória contra o Atlético-MG foi o meia Ricardinho. Além de ter cobrada a falta que resultou no primeiro gol, cadenciou o jogo e comandou o time quando o adversário ameaçava reagir. Nem ligou por ter perdido a aposta que fez com um companheiro, cujo nome não revela, que mais de 15 mil torcedores compareceriam à Vila Belmiro, neste sábado à noite. Errou por menos de dois mil torcedores e disse que vai pagar com prazer as 50 cestas básicas, que serão doadas à uma entidade beneficente. ?Não tivemos 15 mil, mas a torcida tem sempre comparecido e nos apoiado bastante. Por isso, pago essa aposta com o maior prazer.? Embora repita sempre que não pretende ser o líder da equipe, o que Ricardinho fala é assimilado pelos companheiros. Quando o primeiro tempo terminou, ele saiu de campo reclamando. "A bola está molhada e muito rápida e não podemos continuar saindo em velocidade. Precisamos tocar mais a bola." E foi assim que o Santos se impôs com a facilidade sobre o Atlético-MG na etapa final. Deivid, que sempre faz gol contra o Atlético-MG, mas neste sábado passou em branco, disse que o maior mérito do Santos foi acreditar em suas qualidades. "Acreditamos que podíamos conquistar os três pontos e fomos para cima do adversário. O importante é que mantivemos a condição de líder, e que continuamos dependendo só de nós mesmos para sermos campeões." O próximo jogo do Santos será contra o Flamengo, quarta-feira, às 21h50, em Volta Redonda (RJ), pela Copa Sul-Americana. Como na primeira partida entre ambos o resultado foi empate por 0 a 0, o Santos precisa ganhar no tempo normal ou na decisão por pênaltis para avançar.