Luxemburgo anuncia Scheidt na zaga A entrada de Scheidt no lugar de João Carlos, que está suspenso, deverá ser a única mudança na equipe do Corinthians para o jogo contra o Botafogo, no domingo, em Ribeirão Preto. O técnico Wanderley Luxemburgo deverá manter a dupla de atacantes Ewerton e Gil, mesmo com Paulo Nunes tendo feito seu primeiro gol com a camisa do Corinthians no segundo tempo da partida contra o Goiânia, quinta-feira no Pacaembu, pela Copa do Brasil. Na opinião do treinador, Ewerthon e Gil estão correspondendo plenamente com um futebol de velocidade e muita aplicação. Ewerton é destro e Gil é canhoto. São qualidades que na opinião do treinador, combinam muito bem. "Os dois estão demonstrando tranqüilidade e confiança, e com as vitórias a expectativa é que eles cresçam na equipe", afirmou o treinador. A empolgação do Corinthians, pela campanha que o time atravessa, com 8 vitórias consecutivas, é tão grande que os jogadores demonstraram muita alegria durante o treinamento desta sexta-feira à tarde no Parque São Jorge. Os reservas fizeram um treino tático, seguido de dois toques e os titulares, que treinaram em seguida, no departamento de futebol integrado do clube, fizeram exercícios físicos especiais. Neste sábado pela manhã, Luxemburgo testa o esquema ideal para enfrentar o Botafogo.