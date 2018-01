Luxemburgo assina com clube da Segunda Divisão da China

Demitido por Flamengo e Cruzeiro neste Campeonato Brasileiro, o técnico Vanderlei Luxemburgo fechou nesta quarta-feira com o Tianjin Songjiang, um time da segunda divisão da China. O contrato terá duração de um ano, com opção de renovação por mais duas temporadas.

Segundo o site Globoesporte.com, Luxemburgo seria apresentado nesta quinta-feira ao Tianjin e passaria uma semana conhecendo a estrutura do clube. Ele só vai assumir o time chinês no início de 2016 e deve levar uma comissão técnica com profissionais brasileiros de sua confiança. O dono do Tianjin Songjiang, um milionário chinês, quer Luxemburgo como um manager do clube.

Luiz Felipe Scolari e Cuca são outros técnicos brasileiros que trabalham na China. Felipão comanda o Guangzhou Evergrande, e Cuca, o Shandong Luneng. Estes dois times, no entanto, disputam a primeira divisão do futebol chinês.