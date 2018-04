Luxemburgo barra Vander e escala Egídio na lateral O técnico Vanderlei Luxemburgo promoveu mudanças no time do Flamengo no coletivo desta sexta-feira, em preparação para o jogo contra o Boavista, domingo, em Macaé. Um empate garante classificação antecipada para as semifinais da Taça Guanabara, primeiro turno do Campeonato Carioca.