Luxemburgo bem próximo do Palmeiras O caminho está aberto para Vanderlei Luxemburgo no Parque Antártica. O presidente Mustafá Contursi esqueceu de toda a sua indisposição de trabalhar com o treinador com quem cansou de se desentender em 1996. Na primeira passagem, quebrou o tabu de 17 anos vencendo o Paulista de 1993. Depois foi bicampeão brasileiro. Na segunda passagem, Mustafá reclamava da maneira autoritária como Luxemburgo trabalhava. Mas agora acabou se convencendo de que o método do treinador chega perto do ideal que o clube precisa. Leia mais no Jornal da Tarde