Luxemburgo busca substituto para Kléber Pereira

O técnico Vanderlei Luxemburgo ganhou um grande problema com a expulsão do atacante Kléber Pereira, no empate com o Internacional, na quarta-feira. Artilheiro do Santos no Brasileirão, com nove gols, o jogador vinha atuando praticamente sozinho no ataque e ficará de fora da partida contra o Fluminense, no domingo.

Luxemburgo tem poucas opções no elenco para substituir o atacante. Jean, cujo estilo de jogo é mais de segundo atacante de velocidade, ainda está fora de forma e depende do registro na CBF. Outros dois candidatos são os garotos André e Thiago Luiz.

Contra o Flamengo, há algumas semanas, o técnico adiantou Paulo Henrique Lima para jogar de centroavante, mas a experiência não deu certo. Outra possibilidade é Neymar jogar improvisado na posição.

De todos, o que tem características que mais se aproximam das de Kléber Pereira é André - de 19 anos, 1,83m e 77 quilos -, apontado por Serginho Chulapa como atacante de futuro. Nos poucos minutos em que esteve em campo na última quarta, teve uma oportunidade para tentar o gol, mas se atrapalhou na hora de finalizar.

Luxemburgo não descarta a sua escalação, embora o considere muito jovem e inexperiente. "Tenho tempo para pensar antes de tomar a decisão", argumentou o treinador. Ele deve manter a dúvida até minutos antes de o time entrar em campo. A solução mais simples é escalar Thiago Luís, que surgiu como grande promessa no Campeonato Paulista do ano passado, mas que aos poucos foi saindo de cena.