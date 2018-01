Luxemburgo cai nas garras do STJD Desta vez, Vanderlei Luxemburgo não deve escapar de punição no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Por ter se dirigido ao árbitro Carlos Eugenio Simon de forma ríspida, logo após o encerramento de Flamengo x Cruzeiro, quarta-feira, no Maracanã, o técnico do clube mineiro pode ser suspenso de 20 a 120 dias. Ele deve ser denunciado pela Procuradoria do Tribunal e enquadrado nos Artigos 334, 335 e 337 do Código Brasileiro Disciplinar de Futebol (CBDF). Luxemburgo entrou em campo para protestar aos gritos contra Simon, chegando a mencionar palavra chula e a dizer que ele errara intencionalmente para prejudicar o Cruzeiro. O presidente do STJD, Luiz Zveiter, requisitou A a fita do jogo à uma emissora de TV e o técnico deve ser julgado por uma comissão disciplinar do Tribunal em no máximo 15 dias. Em maio, Luxemburgo envolveu-se em outra polêmica ao criticar decisão de Zveiter em conceder ao Internacional os pontos da partida contra a Ponte Preta. O STJD emitiu então uma notificação a Luxemburgo, solicitando que confirmasse ou não as declarações. O técnico evitou o confronto, escrevendo uma carta a Zveiter, na qual enaltecia a figura do desembargador e sua luta pela moralização do futebol. Daquela vez, o processo disciplinar foi arquivado.