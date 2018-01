Luxemburgo causa uma boa impressão Vanderlei Luxemburgo causou boa impressão em sua estréia no comando do Real Madrid. Mais que a vitória sobre a Real Sociedad, em apenas 6 minutos de jogo, a atuação da equipe deixou os torcedores em estado de euforia. E a imprensa espanhola também elogiou o técnico brasileiro. Apesar do elenco cheio de estrelas, o Real vinha colecionando maus resultados na temporada - chegou até a ser vaiado por sua torcida nos últimos jogos. Mas a chegada de Luxemburgo parece ter mudado esse panorama. Vibrante na lateral do campo e exigente nos treinos, o técnico conseguiu motivar os milionários jogadores do Real. ?Foi fenomenal?, afirmou uma torcedora do Real ao deixar o estádio Santiago Bernabeu nesta quarta-feira. ?Espero que agora as coisas mudem definitivamente?, disse um outro torcedor. Para Hugo, um imigrante equatoriano, ?a sorte do Real mudou desde essa partida.? Os comentários dos jornalistas ao terminar a partida iam no mesmo sentido. ?O que ocorreu com essa equipe? Luxemburgo trouxe alguma varinha mágica para Madri??, questionou um radialista espanhol na tribuna de imprensa do estádio.