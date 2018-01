Luxemburgo chama a atenção do time O Corinthians completa amanhã um mês de vitórias. Desde os 2 a 1 sobre a Internacional, dia 10 de março, em Limeira, que o time do Parque São Jorge não sabe o que é perder e nem empatar. São sete vitórias consecutivas - cinco pelo Campeonato Paulista e duas pela Copa do Brasil. Apesar da nova realidade que o time atravessa, uma situação completamente diferente daquela vivida no segundo semestre do ano passado, quando acumulou dez derrotas seguidas, os jogadores não receberam só elogios do técnico Wanderley Luxemburgo pelos 5 a 2 sobre a Portuguesa, domingo, no Pacaembu. "Como posso estar totalmente satisfeito com a equipe se o nosso goleiro Maurício foi um dos melhores em campo? Se ele não fizesse aquelas defesas, umas cinco, teríamos perdido o jogo", reagiu o treinador ao afirmar que teve uma conversa "séria" com os atletas hoje à tarde no Parque São Jorge. "Futebol é muito dinâmico, se perdermos do Goiânia, quinta-feira, estaremos fora da Copa do Brasil e as cobranças novamente vão surgir. E de nada valerá o que fizemos até aqui no Paulista se não ganharmos do Botafogo", disse o treinador. Marcelinho disse que o treinador alertou o time sobre os problemas para as próximas partidas. O craque, um dos destaques na vitória de domingo, afirmou que a reação do Corinthians deve-se ao trabalho de Luxemburgo. "Só conheço um treinador do seu nível, Telê Santana. Eu posso falar porque já tive antes problemas com Luxemburgo, e sei que ele cobra na hora certa e faz o time jogar", disse Marcelinho. Luxemburgo fez seu primeiro jogo no Corinthians, nessa sua volta ao Parque São Jorge, no empate diante do Fluminense por 1 a 1, dia 8 de fevereiro, no Pacaembu, resultado que eliminou a equipe paulista do Torneio Rio-São Paulo. No jogo seguinte, pelo Paulista, o Corinthians venceu o Palmeiras por 2 a 1, dia 11, no Morumbi, e deu a impressão que o time iria reagir na competição. Mas o Corinthians perdeu para a Matonense por 3 a 2, dia 18, em Matão, e empatou contra o São Caetano (1 a 1), em São Caetano, dia 24, em São Caetano, e perdeu o ponto extra nos pênaltis. O time de Luxemburgo foi derrotado ainda pelo Guarani por 2 a 1, dia 4 de março, em Campinas. A redenção do Corinthians começaria na partida seguinte, em Limeira, quebrando um tabu de onze meses sem vencer fora da capital. Os jogadores que enfrentaram a Portuguesa fizeram um treino físico especial, hoje à tarde, enquanto reservas disputaram um treino contra os reservas do Juventus. Luxemburgo admitiu a possibilidade de escalar Scheidt no lugar de João Carlos, na quinta-feira. A justificativa de Luxemburgo é porque João Carlos, com dois cartões amarelos, não enfrentará o Botafogo, domingo, em Ribeirão Preto.