Luxemburgo chama Citadini de ?vice v.? A guerra verbal entre Vanderlei Luxemburgo e o vice-presidente do Corinthians, Antônio Roque Citadini, teve mais dois capítulos ontem. Em Brasília, o dirigente afirmou que o técnico reivindica o reconhecimento de sua participação na conquista do Rio-São Paulo, e tem falado todos os dias sobre o Corinthians, porque o Palmeiras não dá Ibope. À tarde, no Parque Antártica, ao tomar conhecimento das declarações, Luxemburgo alfinetou o vice corintiano com uma insinuação. "Citadini é um vice ´v´. É só isso o que eu tenho a dizer." Leia mais no Jornal da Tarde