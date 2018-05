Luxemburgo chega ao Atlético-MG prometendo títulos

O técnico Vanderlei Luxemburgo foi recebido com festa pelos torcedores do Atlético Mineiro nesta quarta-feira e prometeu conquistar vários títulos nos dois anos em que vai dirigir a equipe. Além disso, afirmou que classificar o time para a Libertadores é uma das suas metas.

"O [Alexandre] Kalil [presidente do Atlético-MG] conversou comigo diretamente e eu gostei do projeto. Eu gosto de projeto com um início, meio e fim. Tem um leque legal de oportunidades, uma possibilidade de ganhar uma tríplice coroa [referindo-se aos títulos de Copa do Brasil, Brasileirão e Campeonato Mineiro] e levar o Atlético para uma competição internacional", disse.

Luxemburgo se gabou ao ser questionado sobre o alto salário que vai receber para dirigir o Atlético-MG. "Numa relação de custo beneficio, quem está me contratando sabe que eu tenho um histórico de 80% de vitórias", afirmou.

O treinador prometeu que o Atlético-MG vai manter o atacante Diego Tardelli em 2010. "Ele vai ficar. Ele é o ídolo do torcedor, o carro-chefe do clube e tem que ser o dono do time. Time que busca algo tem que ter sempre um ídolo. E no meu projeto no Atlético tem o Tardelli", disse.

Luxemburgo afirmou que os jogadores veteranos do Atlético-MG serão importantes na próxima temporada. "Ricardinho faz parte do elenco e foi campeão de tudo comigo. Foi eu que trouxe ele para o Brasil", afirmou, lembrando que teve sucesso quando trabalhou com o meia no Corinthians.

Ele ainda elogiou Júnior, que teve poucas chances no Atlético-MG na reta final do Brasileirão, revelando a intenção de mantê-lo no clube em 2010. "O próprio Júnior não pode ficar parado. Pela sua bagagem e condicionamento, eu sei que ele pode ficar no Atlético", disse.