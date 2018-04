Luxemburgo chega dando bronca Durou apenas alguns minutos o bom humor de Vanderlei Luxemburgo no primeiro dia de trabalho como técnico do Palmeiras. Assim que chegou à Academia de Futebol, hoje, para se apresentar aos jogadores, ficou sabendo da ausência de Marcos e Muñoz no treino que marcou o início da pré-temporada da equipe. Irritado com o fato, não se preocupou em ser diplomático, deixou claro o descontentamento e criticou a atitude de ambos para um batalhão de repórteres. "Com certeza não gostei, foi um início ruim de trabalho, eles tiveram 30 dias para descansar", esbravejou ele, fazendo questão de mostrar que vai adotar a política de linha dura no Palestra Itália. "É preciso estar feliz para jogar no Palmeiras, se encaixar nesse perfil e ter consciência de que o time entra nas competições para disputar títulos." O goleiro da seleção brasileira havia pedido mais quatro dias de descanso, que a diretoria negou. Mesmo assim, não apareceu. Estaria com a família, no interior de São Paulo, e, segundo pessoas ligadas a ele, só retornará na segunda-feira. "Dissemos não a ele e, ontem, ele havia nos ligado dizendo que viria", estranhou o diretor de Futebol Sebastião Lapola. O atacante colombiano avisou que não havia conseguido comprar passagens de volta para o Brasil e, por isso, não estaria na reapresentação do elenco - passou as férias com a família em Medellín. Mas não convenceu. "Ele teve um mês para se programar", lembrou Lapola. "Vamos tomar as medidas cabíveis em relação aos dois." Ambos devem ser multados. A manifestação de repúdio à ausência dos atletas é um sinal de que Luxemburgo continuará agindo como antes, não admitindo que desrespeitem sua autoridade. Embora tenha sido demitido por telefone do Corinthians, o técnico chegou com poderes ao Palmeiras. Tanto que conseguiu levar sua comissão. Hoje, foram definidas as contratações do auxiliar técnico Paulo César Gusmão, o PC, que estava no Vasco, e do preparador físico Walmir Cruz, ex-Juventude. PC trabalhou com Luxemburgo em sua primeira passagem no Corinthians e na seleção brasileira e Walmir esteve com o treinador no Bragantino e no Palmeiras de 93 e 94. O preparador de goleiros será Wendell. Luxemburgo pretende trabalhar com um grupo de aproximadamente 23 jogadores. Hoje, ele passou o dia reunido com a diretoria para conversar sobre reforços. O clube tenta contratar o atacante Rodrigo, do Botafogo-RJ, mas também está atrás de um atleta para a defesa. O treinador indicou o nome do zagueiro Odvan, que se desligou do Vasco. Na reapresentação do elenco, nenhum reforço. As caras novas eram as de jogadores que estavam emprestados a outros clubes. O lateral-esquerdo Adauto, que jogou a última temporada no Japão, voltou e deve ser o dono da posição. O lateral-direito Neném, além dos atacantes Adriano e Juliano também retornaram, mas ainda têm o futuro incerto. Fábio Júnior, Tuta, Donizete e Edmílson não fazem mais parte do elenco.