Luxemburgo cobra inteligência do Santos na reta final Invicto há 17 jogos, o Santos só precisa de três empates para conquistar o bicampeonato paulista. Mas mesmo assim Vanderlei Luxemburgo não se ilude. ?Se perdemos um jogo, vão dar cascudos na gente?, alerta o técnico, que vem exigindo concentração máxima e seriedade dos jogadores na reta de chegada do Estadual. ?Venho repetindo que o Campeonato Paulista mudou depois da fase de classificação. E o comportamento também tem que ser diferente. Para superarmos a forte marcação do Bragantino, domingo, nossos jogadores vão ter que se movimentar muito e usar inteligência.? Luxemburgo sabe que em mata-mata até a vantagem de poder jogar por empates é relativa, porque basta perder por 1 a 0 do Bragantino, na tarde de domingo, no Morumbi, para que a campanha irrepreensível da fase de classificação caía no esquecimento e a participação do time na competição passe a ser considerada um fracasso. ?Não é porque podemos nos classificar para as finais com o empate que vamos ficar lá atrás, apenas nos defendendo?, antecipa o treinador. ?Se o adversário tiver liberdade para jogar o tempo inteiro em cima da nossa defesa, acaba fazendo um gol?, argumenta. ?Mas também não podemos atacar loucamente como no sábado, quando Antônio Carlos foi jogar de ponta-esquerda e Maldonado se mandou para frente.? O técnico aproveitou a coletiva desta sexta-feira à tarde para reprovar o comportamento dos dirigentes que estão discutindo a utilização do Morumbi nas finais do Campeonato Paulista. ?Como se pode tratar desse assunto se ainda não estamos nas finais? O que peço neste momento é que todo santista de verdade, o presidente e o jogador se envolvam nesse jogo da semifinal, mesmo porque o Santos ainda não tem direito adquirido de discutir finais.? Após a vitória por 3 a 0 contra o Deportivo Pasto, da Colômbia, quinta-feira à noite, na Vila Belmiro, garantindo os 100% de aproveitamento do time na segunda fase da Copa Libertadores da América, Luxemburgo afirmou abertamente ter usado o jogo como treino para a decisão com o Bragantino, revezando titulares e ensaiando novas jogadas, visando neutralizar o forte bloqueio do time do interior paulista. Embora não fizesse restrições à atuação da equipe contra o fraquíssimo Pasto, o discurso do técnico é para que todos passem a render mais a partir de agora. ?Se pararmos onde estamos, correremos riscos contra o Bragantino e não nos classificaremos nas próximas etapas da Libertadores?, alertou. ?Continuo buscando acertos. É necessário que o time continue crescendo, porque esse grupo iniciou um trabalho há quatro meses e ainda há muita coisa por acontecer.? O que Luxemburgo deixa claro é que daqui em diante não há como priorizar uma competição, porque vai precisar da força máxima numa provável decisão do Campeonato Paulista e não pode descuidar na Libertadores. ?A partir de agora, temos que encarar o jogo fora como decisivo, porque se o adversário abre uma vantagem de dois gols em casa, fica difícil revertemos a situação na Vila Belmiro. Vamos fazer como o Boca [Juniors, da Argentina], que ganha fora para não jogar pressionado no seu estádio.?