Luxemburgo comemora chegada de Obina no Atlético

O técnico Vanderlei Luxemburgo comemorou nesta quinta-feira a contratação do atacante Obina pelo Atlético-MG. O negócio foi anunciado na noite de quarta pelo presidente do clube mineiro, Alexandre Kalil, mas os detalhes do acordo com o Flamengo e com o próprio jogador ainda não foram revelados.

Segundo Luxemburgo, a contratação de Obina foi uma indicação sua. No ano passado, ele já tinha trabalhado com o atacante no Palmeiras - tanto o treinador quanto jogador acabaram dispensados pelo clube paulista. Agora, se reencontram no Atlético-MG.

"Tenho muita certeza que o Obina terá uma passagem excelente aqui no Atlético. Já tinha se dado bem comigo no Palmeiras", afirmou Luxemburgo, em comentário no seu blog. "Acredito que ele irá acrescentar e muito ao nosso time, bem como acredito no seu sucesso na temporada."

Luxemburgo também lembrou da polêmica em que Obina se envolveu no final do ano passado, quando brigou com o zagueiro Maurício, então seu companheiro no Palmeiras, dentro do gramado do Estádio Olímpico, em Porto Alegre. Por conta da confusão, os dois jogadores foram dispensados pela diretoria palmeirense.

"A desavença acontecida com o zagueiro Maurício foi um fato isolado. Trata-se de um excelente profissional e de ótimo caráter", afirmou Luxemburgo, defendendo a contratação de Obina, que, após voltar do empréstimo ao Palmeiras, vinha jogando pelo Flamengo neste começo de temporada.