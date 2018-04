Luxemburgo confirma reservas do Flamengo contra o Grêmio

O técnico Vanderlei Luxemburgo indicou que a escalação do Flamengo para o jogo contra o Grêmio, domingo, em Porto Alegre, pela última rodada do Campeonato Brasileiro, estará repleta de novidades. Boa parte dos titulares do time rubro-negro receberam férias e, com isso, os reservas terão oportunidade de mostrar trabalho por uma vaga na próxima temporada.

No treino desta sexta-feira, sob a chuva forte que caia sobre o Rio, Luxemburgo conduziu um coletivo intenso de cobranças, no qual formou o provável time para o próximo jogo. A escalação foi a seguinte: Cesar; Léo, Marcelo, Erazo e João Paulo; Amaral, Muralha, Luiz Antonio e Lucas Mugni; Arthur e Elton.

Para seis dos prováveis titulares - Marcelo, Erazo, João Paulo, Amaral, Arthur e Elton - essa é a oportunidade de tentar cavar vaga para 2015, já que o seus contratos se encerram no fim deste ano e o clube ainda não definiu a prorrogação dos vínculos.