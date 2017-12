Luxemburgo: conquistar o mundo em 7 meses Conquistar o mundo em sete meses. Esse é o projeto de Vanderlei Luxemburgo para o Santos, na sua volta ao clube, depois de seis anos e quatro meses. Quanto surgiu a proposta para que retornasse à Vila Belmiro, Luxemburgo lembrou-se da ´chuva de moedas´ com que foi recepcionado e das ofensas que ouviu quando, em 1998, pela primeira vez teve que ir à Vila Belmiro, como técnico do Corinthians, e então ficou em dúvida. Convenceu-se de que deveria abrir as negociações com o presidente do clube, Marcelo Teixeira, apenas ao ouvir de seu assessor de imprensa, Luiz Lombardi, que mora em Santos, que a sua rejeição, que até há pouco tempo era de quase 100%, havia caído muito, levando em conta algumas pesquisas de opinião e depoimentos de conselheiros e dirigentes, apoiando a sua contratação. "Tive propostas concretas da Europa. Viajei, fiquei mais de um mês por lá, sentei e discuti. Havia possibilidade de um acerto, mas resolvi adiar a minha idéia de ir trabalhar na Europa. O que me motivou foi que na minha trajetória profissional, faltam os títulos da Copa Libertadores da América e do Mundial Interclubes. Se conseguirmos neste ano, ótimo. Caso contrário, renovaremos o contrato por um ano, com a minha filosofia de trabalho já implantada." Além de admitir que situação do time na Libertadores está difícil, Luxemburgo sabe que enfrentará outros obstáculos. Bastou entrar na Vila Belmiro, sábado à tarde, para que ele percebesse que está longe de ser unanimidade no clube e na cidade. O estádio tinha pouco mais de 4 mil torcedores e o novo técnico, provavelmente para sentir o clima, preferiu assistir ao jogo contra o Juventude (2 a 1 para o Santos), numa cabina aberta, acima das sociais, onde se concentram os santistas mais fanáticos. E influentes também. E não foram poucos os que gritaram ofensas e voltaram a chamá-lo de mercenário. Inteligente, na primeira coletiva de imprensa, Luxemburgo ´jogou´ para torcida, deixando claro que vai exigir de Alex e Paulo Almeida, que vão deixar o clube no meio do ano, a promessa de que vão entrar nas ´divididas´. "Tirou o pé está fora", simplificou. Sobre os protestos, preferiu não demonstrar desconforto, mesmo porque ele sabe que se classificar o time para as quartas-de-final da Libertadores, no jogo desta terça-feira, passará a receber tratamento de semideus. "Depois da minha saída, a torcida do Santos passou a me hostilizar não por falta de capacidade, mas porque gostava muito de mim. Mesmo as pessoas que não queriam a minha volta, queriam a volta do profissional. Vou recuperar o espaço que ficou entre a minha saída e a volta. Sem mágoas e sem ressentimentos", finalizou o técnico.