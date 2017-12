Luxemburgo conta saga do título em livro A façanha do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro vai virar livro e DVD. O livro deve sair no início de janeiro de 2004 e o DVD será lançado na próxima semana. A trajetória do título, bastidores da campanha e histórias curiosas ao longo do campeonato serão narradas pelo técnico Vanderlei Luxemburgo que está contratando um ghost writer para escrever o livro. O documentário, com cenas dos jogos e a paixão dos torcedores, é uma parceria com a Rede Globo Minas. "O Luxemburgo revelou fatos curiosos, engraçados mesmo, que marcaram a campanha do time. Falou das técnicas de motivação, temas de suas preleções", contou Dimara Oliveira, assessora de imprensa do Cruzeiro. Dimara é responsável pelas gravações dos depoimentos do treinador. Já gravou quatro horas das histórias de Luxemburgo. "Ele vai contar muito mais ainda." Vanderlei Luxemburgo disse que se inspirou no livro que conta a trajetória da França na Copa do Mundo de 1998. Sobre o time para 2004, deu um alerta: "O que fizemos esse ano só prestou para esse ano. Não adianta você ganhar o Campeonato Brasileiro e de repente achar que está tudo bom. Para o ano que vem a história pode ser outra se você não melhorar, porque você passa a ter uma visibilidade muito grande e as pessoas estão todas atentas para o que está acontecendo". De imediato, o Cruzeiro pretende manter a base do grupo que levou os títulos Mineiro, Copa do Brasil e o Brasileiro, para depois anunciar novas contratações.