Luxemburgo convoca coletiva Demitido do Corinthians na tarde de quarta-feira, o técnico Vanderlei Luxemburgo convocou nesta quinta-feira uma coletiva, às 11h30, nas proximidades do Parque Antártica. Segundo a assessoria de imprensa do treinador, Luxemburgo fará um esclarecimento sobre a sua saída do clube e falará dos planos para o futuro. De acordo com seus assessores, o treinador ainda não tem nenhum contrato fechado com qualquer clube e viaja ainda esta semana para a Região Nordeste para passar férias com a família.