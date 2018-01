Luxemburgo convoca torcida para clássico Embora procure não destacar como uma espécie de decisão antecipada do Campeonato Brasileiro a partida do próximo sábado, no Mineirão, contra o Santos, o técnico do Cruzeiro, Vanderlei Luxemburgo, espera uma mobilização nesse sentido da torcida celeste. Logo após a goleada por 4 a 1 sobre o Atlético-PR, no último final de semana, em Curitiba, Luxemburgo conclamou os torcedores cruzeirenses a lotar o estádio da Pampulha e chegou a sugerir o improvável. Disse que era necessário uma união de "Minas contra os outros estados", e fez referência direta ao maior rival do Cruzeiro, o Atlético-MG. "É importante a mobilização para que Minas conquiste o Brasileiro. É importante apoiar quem está disputando o Brasileiro em condições de ganhar o título", afirmou o treinador. "Minas é muito forte no futebol brasileiro para ter conquistado somente um Brasileiro com o Atlético". A vitória cruzeirense e a goleada aplicada pelo Peixe sobre o Criciúma (5 a 2) serviram para esquentar o clássico. Deverão ser colocados à venda mais de 77 mil ingressos e a diretoria do clube mineiro confia na presença de um grande público. Santos e Cruzeiro somam, cada um, 58 pontos, no topo da tabela. O time azul leva a vantagem no saldo de gols (28 contra 24 dos paulistas). A exemplo do meia do Santos, Alex - autor de dois gols contra o Atlético-PR e que comemorou no último domingo o aniversário de 26 anos - prefere também não chamar a partida de "final antecipada", mas chama a atenção para a sua importância, já que vale a liderança isolada do campeonato. Alex não acredita que o Cruzeiro deva mudar a sua forma de jogar, mas pede cuidado com as ações do meio-campo santista, principalmente em relação ao volante Renato. "Que é um segundo homem de qualidade muito grande", observa. O armador aconselha uma marcação forte no setor. No primeiro turno do Brasileirão, os mineiros levaram a melhor e venceram o time do técnico Leão na Vila Belmiro, por 2 a 0. No entanto, na última partida disputada no Mineirão, os garotos do Santos foram impiedosos e golearam por 4 a 1. Volta - Nesta segunda-feira, os jogadores celestes se reapresentaram na Toca da Raposa II. Luxemburgo já deixou claro que irá escalar força máxima no ataque, com o colombiano Aristizábal voltando à posição de titular. O atacante, que serviu à seleção de seu país no início da disputa das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2006, foi poupado no último jogo, entrando apenas no segundo tempo. O zagueiro Cris, que na partida em Curitiba sofreu uma entrada dura no tornozelo direito, treinou nesta segunda-feira normalmente e não deverá ser dúvida. Como Edu Dracena recebeu o terceiro cartão amarelo, Cris deverá ter a companhia de Thiago na zaga. Outro que está fora pelo terceiro amarelo é o atacante Mota. O cearense substituiu Aristizábal no último jogo e foi um dos destaques, marcando dois gols. Com a suspensão automática de Mota, a exemplo das partidas anteriores, Luxemburgo deverá manter a dupla de ataque formada por Márcio e o colombiano. Quem também está cotado para entrar no time é o volante Maldonado, que recuperou-se de uma lesão sofrida no joelho direito. Luxemburgo, porém, disse que não pretende adiantar a escalação da equipe.