Luxemburgo corrige falhas na defesa Os cruzamentos sobre a área do Corinthians continuam preocupando o técnico Wanderley Luxemburgo. Ele disse hoje que esse tipo de jogada foi um dos problemas enfrentados pela equipe na vitória sobre a Portuguesa por 5 a 2, domingo, no Pacaembu. Para evitar que ocorram novamente essas falhas, o treinador teve uma reunião de uma hora com os atletas antes do treino, mostrando os tapes da partida diante da Lusa. ?As bolas continuam sobre a nossa área, por isso o Maurício teve que sair para fazer várias defesas. Temos que corrigir estas falhas o mais rápido possível?. Luxemburgo comandou um treino tático e até pediu para os fotógrafos e cinegrafistas não registrarem essas jogadas de bola parada. No final ele evitou falar do Campeonato Paulista, cuja próxima partida será contra o Botafogo, domingo, em Ribeirão Preto. ?Nosso compromisso é com a Copa do Brasil?, disse o treinador, ao lembrar da partida contra o Goiânia, quinta-feira, no Pacaembu, pela Copa do Brasil. O Corinthians tem uma grande vantagem porque venceu o primeiro jogo por 1 a 0, na semana passada, em Goiânia. ?Mas a gente já viu tantas surpresas no futebol, que não se pode vacilar?, disse Luxemburgo. ?Já pensou se ocorre um problema? No dia seguinte, vão me falar da desclassificação?. O meia Ricardinho, considerado por Marcelinho o maestro da equipe, disse que o Corinthians deverá impor um ritmo de jogo muito forte contra o Goiânia, tentando marcar a saída de bola do adversário. ?Temos de fazer pressão desde o começo da partida, para não permitir que eles tentem uma reação? disse Ricardinho. O zagueiro João Carlos será mantido na equipe na partida de amanhã. Mesmo suspenso com dois cartões amarelos para o jogo contra o Botafogo, Luxemburgo decidiu confirmar João Carlos na equipe. Assim Scheidt, que deverá ser o substituto de João Carlos no jogo em Ribeirão Preto, continuará na reserva até o jogo de domingo.