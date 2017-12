Luxemburgo critica espionagem rival O técnico corintiano Wanderley Luxemburgo repudiou a atitude do técnico Tite, do Grêmio, por ter destacado um dos componentes de sua comissão técnica para espionar o treino que comandou no Parque São Jorge. "Não só achei antiético como acredito que ele foi exposto a um risco desnecessário, pois tinha muitos torcedores aqui e ele correu o risco de ser agredido." Cléber Xavier acabiu sendo descoberto e expulso do Parque São Jorge. Para o zagueiro Scheidt, que já teve Xavier como treinador quando era juvenil no Grêmio, lamentou o episódio. "Eu conheço ele desde o início de minha carreira. Foi constrangedor", afirmou. Já o atacante Ewerthon encarou com naturalidade a presença de Xavier no Parque São Jorge. Para ele, o espião não foi muito feliz na missão. "Não faz a menor diferença o que ele viu ou deixou de ver. Nosso time não tem segredo para ninguém ", afirmou. "Isso fere a moral do profissional. Se me pedissem para fazer isso, eu preferiria ser mandado embora", garantiu o treinador de goleiros Valdir Joaquim de Morais, que por várias vezes foi olheiro de Luxemburgo. Luxemburgo não disfarçou seu descontentamento com a diretoria corintiana após o problema. "Se ele pagou para entrar aqui, tudo bem, está na dele", observou o treinador. "Cabe a diretoria agora tomar alguma medida para tentar coibir esse tipo de coisa." Apesar de admitir que trata-se de uma questão administrativa, Luxemburgo já adiantou algumas mudanças. "Daqui para frente, quando formos realizar treinamentos táticos, o jeito vai ser impedir a entrada de pessoas, mesmo associados do clube", lamentou.