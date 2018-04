Luxemburgo critica formação de elenco do Santos

Depois de empatar com o Botafogo na Vila Belmiro, domingo, Vanderlei Luxemburgo apontou nesta segunda-feira a falha na formação do elenco do Santos como a principal responsável pela fraca campanha do Santos no Campeonato Brasileiro.

"Temos que valorizar e caminhar com esse elenco que não foi montado por mim. Esses jogadores já estavam aqui quando cheguei", afirmou o treinador santista, esclarecendo que do grupo atual pediu apenas as contratações de Emerson e Jean, que ainda não estreou.

"Não adianta buscar defeito neste ou naquele jogador porque o futebol é coletivo", explicou o treinador, ao ser questionado sobre o fraco desempenho de Robson no jogo de domingo. "Ele teve uma atuação de acordo com a equipe, que não esteve bem. Chegou à área adversária, meteu bola e cabeceou, mas o time não fluiu".

Apesar de estar distante da zona de classificação para a Copa Libertadores, Vanderlei Luxemburgo procurou se mostrar otimista. "São apenas duas vitórias", apostou. "Antigamente cinco equipes brigavam por vaga na Libertadores. Agora, são oito ou nove".

O Santos está na 12ª colocação do Campeonato Brasileiro com 36 pontos, a seis de distância do Goiás, quarto colocado.