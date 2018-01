Luxemburgo critica mudança de horário O técnico do Cruzeiro, Vanderlei Luxemburgo, atacou hoje a decisão da Rede Globo, detentora dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro, de antecipar o horário da partida contra o Fortaleza, no próximo domingo. O jogo na capital cearense foi marcado para as 15h (16h em Brasília e em Minas Gerais), já que o horário de verão não foi adotado no Ceará. A mudança tem por objetivo adequar o horário da partida à grade de programação da emissora. Luxemburgo reagiu com irritação. "Acho que a televisão tinha que ter um pouco de senso de entender que um jogo às três horas da tarde, em Fortaleza, não é adequado. O bom senso deles é comercial", criticou o treinador celeste. "Eles se preocupam só com os números do Ibope", continuou Luxemburgo, que responsabilizou também os dirigentes por, segundo ele, terem vendido o campeonato para a "TV usar como quiser". Para adaptar os atletas ao forte calor que o Cruzeiro deverá encontrar na capital cearense, o técnico decidiu antecipar os treinamentos da semana, das 17h para as 16h. "Vamos ter de jogar, minimizar esse problema", resignou-se. Reunião - Os jogadores celestes se reapresentaram hoje na Toca da Raposa II, depois de dois dias de folga. Antes do treino pela manhã, Luxemburgo reuniu os atletas para uma reunião fechada. Líder do Brasileirão com 79 pontos, seis a mais que o Santos, que está na segunda posição, o time mineiro terá pela frente o 22º colocado da competição, com 41 pontos, que luta contra o rebaixamento. O treinador e os jogadores não escondem que o desespero do adversário é a maior preocupação. "Nós estamos brigando pelo título e eles estão brigando para não cair, então vai se um jogo de suma importância para os dois times", comentou o zagueiro Cris.