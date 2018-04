Luxemburgo critica regulamento por baixas contra o Bangu

Com poucas opções para montar o time do Flamengo para o duelo contra Bangu, o técnico Vanderlei Luxemburgo criticou nesta terça-feira o regulamento da Federação de Futebol do Rio (Ferj) que limita o número de juniores no Campeonato Carioca - apenas cinco podem ser inscritos.

O setor mais prejudicado da equipe será a defesa, que só terá Marcelo e Frauches disponíveis. Samir, machucado, Wallace, suspenso, e Bressan, a serviço da seleção brasileira olímpica, serão desfalques. Entre os jovens escolhidos pelo treinador, nenhum é zagueiro. São três apoiadores, um lateral e um goleiro.

"Vou impedir o Bressan de ser convocado para a seleção olímpica?", lamentou Vanderlei Luxemburgo. "Aconteceu tudo para que a gente pudesse buscar um atleta nos juniores. Não poderia pegar um zagueiro também? Não, porque só podem cinco inscritos dos juniores".

O clube rubro-negro é o terceiro colocado do Campeonato Carioca, com 26 pontos. A partida contra o Bangu, pela 12.ª rodada, está marcada para esta quarta-feira, às 22 horas, no estádio do Maracanã.