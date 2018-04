Luxemburgo 'culpa' força do São Paulo por derrota do Flamengo O técnico Vanderlei Luxemburgo preferiu valorizar a qualidade do São Paulo para justificar a derrota do Flamengo por 2 a 1, no último domingo, no Morumbi, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Assim, garantiu ter aprovado a atuação da sua equipe, mesmo com o revés.