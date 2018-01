Luxemburgo culpa Simon pelo resultado O gol do Flamengo aos 48 minutos do segundo tempo deixou desconcertados os jogadores do Cruzeiro, após o empate deste domingo, por 1 a 1, no Maracanã, pela primeira partida da decisão da Copa do Brasil. Em um discurso ensaiado tanto os atletas quanto o técnico Vanderlei Luxemburgo afirmaram não estar frustrados e culparam o juiz Carlos Eugênio Simon (Fifa-RS) pelo resultado. Luxemburgo, que ao término da partida foi "dialogar" com o juiz, era o mais revoltado. O treinador frisou que o cartão amarelo aplicado no zagueiro Edu Dracena foi "injusto" e ainda condenou Simon, que teria deixado de marcar uma falta de ataque no meia Alex, no lance de empate rubro-negro. "Não agredi o Simon. Apenas fui falar que não era a primeira vez que ele prejudicou o Cruzeiro", protestou Luxemburgo. Na partida de volta, no Mineirão, quarta-feira, o principal problema do treinador é o fato de não poder escalar a dupla de zaga Dracena e Thiago, que cumprirão suspensão automática. Luisão, voltando de uma contusão, e o júnior Gladstone serão os substitutos, caso o técnico não opte por uma "experiência". "A torcida do Cruzeiro tem que lotar o Mineirão, como fez a do Flamengo. Ela não vai ser o 12º jogador, mas o meu atacante", pediu Luxemburgo. O curioso é que antes da partida, indagado sob a "pressão" da torcida rubro-negra (cerca de 73 mil pessoas), o técnico afirmou que ela não exerceria influência, porque "quem toca na bola e chuta são os jogadores". O meia Alex reclamou ter sofrido uma falta do zagueiro Fernando no lance de origem do gol do Flamengo, mas preferiu não polemizar. Sobre seu gol de letra, inaugurando o marcador, contou ter feito tudo consciente e que não foi uma jogada de sorte. Já o lateral-direito Maurinho disse que o principal objetivo, agora, é os jogadores se concentrarem na partida de volta. Para ele, o empate foi um bom resultado, principalmente, porque o Cruzeiro terá uma "pequena" vantagem na quarta-feira. Destaque da partida, por suas defesas, o goleiro Gomes foi um dos únicos a admitir que o resultado foi ruim. "O empate nunca é um bom resultado. A única coisa boa foi o fato de que ter acontecido fora de casa e termos assinalado um gol", contou. O presidente do Cruzeiro, Alvimar Parrela, também não escondeu seu descontentamento. "Da maneira como aconteceu, o resultado foi frustrante", confessou.