Luxemburgo dá 50% de sua imagem ao Real Vanderlei Luxemburgo teve de ceder 50% do valor comercial de sua imagem ao Real Madrid em seu contrato assinado há pouco mais de uma semana. Caso o técnico brasileiro seja convidado a fazer qualquer tipo de comercial para um produto ou alugar sua imagem para alguma promoção, metade do valor do negócio irá para o clube espanhol. No Real Madrid, um simples treino ou o transporte de um jogador dentro da cidade é alvo de um acordo comercial. A Audi, por exemplo, obriga os jogadores a circularem pelas ruas de Madri com seus carros, salvo quem tenha um contrato separado com outra marca de veículos. Esse é o caso de Roberto Carlos, que tem um acordo com a BMW. Esse foi um contrato pessoal que assinei?, afirmou o lateral. Uma mera ligação telefônica também é alvo de publicidade. Os jogadores usam celulares da Siemens, empresa que também tem seu nome estampado na camisa do time. Roberto Carlos, mais uma vez é exceção e tem um acordo com a Motorola, mas não escapa de levar o nome da Siemens em sua camisa. O lateral ainda conta que até o ano passado era dono de sua imagem, mas acabou negociando um acordo para ceder parte dela na renovação de seu contrato com o Real, no ano passado. Se o clube ganha em cima da imagem dos jogadores, há certas compensações. Roberto Carlos admite que o clube atende a absolutamente todos os pedidos pessoais das estrelas. Se você diz que está doente, um médico vem em dois minutos na tua casa. Se quer fazer uma compra, o clube te indica onde ir. O clube te ajuda em tudo. Aqui não precisa fazer nada. É só jogar bola, afirma.