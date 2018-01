Luxemburgo dá folga extra no Cruzeiro O técnico Vanderlei Luxemburgo decidiu dar dois dias de folga aos seus jogadores, após a apertada vitória do Cruzeiro, sábado - apenas 1 a 0 contra o Figueirense, em Belo Horizonte. O treinador lembra que "vamos jogar agora fora de casa (Fortaleza, domingo). Temos uma semana para sair. Dei dois dias de folga, passei a apresentação para terça-feira de manhã, porque vamos viajar para Fortaleza sexta-feira. Quando voltarmos na outra segunda-feira, vamos direto para a concentração." A idéia de Luxemburgo é, após esse descanso, fazer o time se concentrar totalmente no campeonato. Ele teme que a equipe volte a cair de produção. "Ficaremos como um extrato de tomate", brincou o técnico. "Eles (jogadores) precisam de um tempinho a mais para ficar em casa com a família."