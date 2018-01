Luxemburgo dá ultimato a jogadores União do grupo, conhecer mais os jogadores, levantar a auto-estima. Todas essas foram as desculpas oficiais que Wanderley Luxemburgo usou para o `mundo exterior´ ontem, antes do embarque para Serra Negra. Mas, em 50 minutos de conversa dura e firme, o treinador pediu para os jogadores aproveitarem da melhor maneira os 13 dias que o time irá passar no interior. Leia matéria completa no JT