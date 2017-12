Luxemburgo dá uma folga ao time Preocupado com o desgaste físico e mental ao qual a equipe do Corinthians vem sendo exposta nas últimas semanas, o técnico Wanderley Luxemburgo decidiu poupar os jogadores nesta quarta-feira. O time treinou levemente apenas pela manhã e foi dispensado da habitual movimentação da tarde. Mas a mesma mão que afaga, também bate. Nesta quinta-feira, os jogadores serão submetidos a um puxado treino físico, nos dois períodos, comandado pelo preparador físico Antonio Melo. "Por isso, optamos por dar uma trégua para eles na quarta-feira", explicou o treinador corintiano. Já a sexta-feira ficará destinada aos treinamentos técnico-táticos. Aí, Luxemburgo vai assumir o controle. Sua missão vai ser definir o substituto de André Luiz, que terá de cumprir suspensão e não enfrentará o Grêmio, domingo, às 16 horas, no Morumbi, pela segunda e decisiva partida da final da Copa do Brasil. "A dúvida está entre o Pereira e o Marcos Senna", adiantou o técnico. Final - A Federação Paulista de Futebol (FPF) informou nesta quarta-feira que o estádio Morumbi não estará aberto amanhã para a venda de ingressos para o jogo da Copa do Brasil. A venda será apenas no Pacaembu e no Parque São Jorge. Os torcedores devem apressar-se, já que a cota total de 80 mil bilhetes está quase esgotada.