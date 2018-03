Luxemburgo dará bronca nos jogadores por excesso de firula

Vanderlei Luxemburgo prometeu ter uma conversa dura com os jogadores do Palmeiras. O treinador está indignado com a postura demonstrada pela equipe no empate contra a Portuguesa por 1 a 1, no domingo, no Pacaembu. Veja também: Palmeiras e Portuguesa empatam clássico no Pacaembu Bate-Pronto: Palmeiras precisa tirar o salto alto Para Luxemburgo, alguns jogadores estão deixando o ambiente ruim. "Existem muitas discussões externas que estão influenciando. Aquele que não jogar um futebol simples e criar um ambiente ruim, vai ficar fora." "As coisas têm de ser do meu jeito", afirma Luxemburgo. "Quem não estiver disposto a colaborar vai sair. Não tenho contrato com os jogadores, mas sim com o clube. Por isso faço o que é melhor para o Palmeiras." De acordo com Luxemburgo, o Palmeiras dificilmente conquistará o título do Brasileirão se não melhorar o futebol. "Mesmo na vitória sobre o Inter [2.ª rodada], nós não jogamos bem. Mas pela experiência que eu tenho, acredito que os jogadores entenderão o recado." O Palmeiras volta a campo pelo Brasileirão no próximo domingo para enfrentar o Atlético Paranaense, no Palestra Itália. O meia Diego Souza, suspenso, continua fora. Com o terceiro cartão amarelo, o volante Pierre também não joga.