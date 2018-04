Luxemburgo define Atlético-MG para jogo de domingo

O Atlético Mineiro encerrou nesta sexta-feira o período de quatro dias de treinamentos em Araxá. A passagem pela cidade do Alto Parnaíba serviu para o técnico Vanderlei Luxemburgo entrosar o elenco e definir a equipe para a estreia no Campeonato Mineiro, domingo, contra o América, no Mineirão.

Na manhã desta sexta-feira, o treinador atleticano comandou um coletivo, no encerramento das atividades em Araxá. E o time titular treinou com: Aranha; Coelho, Jairo Campos, Werley e Leandro; Jonílson, Correa, Ricardinho e Evandro; Muriqui e Diego Tardelli.

Esta formação deverá ser usada diante do América, repetindo o time que iniciou o amistoso contra o Araxá, na quarta-feira, vencido pelo Atlético-MG por 3 a 1, com gols de Diego Tardelli, Coelho e Junior. Assim, o zagueiro Jairo Campos, o lateral Leandro e o atacante Muriqui, contratados pelo clube para a temporada, vão começar o ano de 2010 como titulares.