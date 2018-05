Luxemburgo define Santos com força total para domingo

O técnico Vanderlei Luxemburgo rejeitou antecipar as férias do elenco do Santos e definiu nesta quinta-feira o time com força máxima para a última rodada do Brasileirão, contra o Cruzeiro, no domingo. O treinador repetirá a equipe do último jogo, com a entrada de Edu Dracena, que fará sua estreia como titular.

A entrada do zagueiro será a única mudança em relação à partida contra o Avaí. Dracena ocupará a vaga de Adaílton, que cumprirá suspensão. Eli Sabiá completará a zaga. Luxemburgo só tem uma dúvida na defesa. Léo segue com problemas musculares e ficou de fora do coletivo desta quinta. Triguinho treinou em seu lugar, mas deve ficar no banco.

Dessa forma, o Santos deverá entrar em campo com: Felipe; Pará, Edu Dracena, Eli Sabiá e Léo (Triguinho); Rodrigo Mancha, Rodrigo Souto, Paulo Henrique Lima, Madson; Neymar e Kléber Pereira.

Com a definição do time, Luxemburgo confirmou as declarações de domingo, quando descartou antecipar a folga dos jogadores. Para o treinador, a antecipação das férias é prêmio para quem desempenhou bem o seu papel durante o ano, o que não é o caso do Santos. "Ou então quando há um objetivo claro, como o time voltar ao trabalho mais cedo para adiantar a preparação visando à Libertadores".