Luxemburgo define time para o clássico No segundo dia consecutivo de preparação tática para o clássico contra o Atlético de Madrid, válido pela 18ª rodada do Campeonato Espanhol, o técnico Vanderlei Luxemburgo parece ter encontrado o time ideal do Real Madrid. Durante todo o coletivo, o treinador interrompeu o jogo e corrigiu alguns detalhes na defesa. O time titular deve ter Casillas; Arbeloa, Pavón, Helguera e Roberto Carlos; Figo, Beckham, Guti e Zidane; Raúl e Ronaldo. Pavón entra no lugar de Samuel na defesa, enquanto Arbeloa substitui o também suspenso Michel Salgado. Na atividade desta sexta-feira, única programada por Luxemburgo, o Real Madrid realizou um treino tático de 55 minutos, com ensaios de bola parada, sempre cobradas por Beckham. Pediu a este último e a Guti para usar mais as laterais do campo e se concentrou nas subidas de Roberto Carlos pelo lado esquerdo e na aproximação de Zidane junto a Raúl e Ronaldo. Raúl, Ronaldo, Morientes e Owen treinaram chutes a gol, enquanto Beckham, Figo e Solari cobraram faltas. No sábado pela manhã, Luxemburgo comanda novo treino antes do clássico no estádio Vicente Calderón, domingo.