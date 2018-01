Luxemburgo: demissão foi por telefone O treinador Vanderlei Luxemburgo soube de sua demissão do Real Madrid, neste domingo, em um telefonema do vice-presidente Emilio Butragueño logo após o término da reunião de emergência da direção na sede do clube espanhol. O brasileiro estava em sua casa e não aceitou o pedido para ir ao estádio Santiago Bernabeu e conceder uma entrevista coletiva para explicar as razões de sua saída. ?Quando a decisão estava tomada, a primeira pessoa que soube dela foi Luxemburgo. A segunda foi Raúl, o capitão da equipe. Eu telefonei para Luxemburgo e entendi sua reação. Preferiu a tranqüilidade com sua família e não vir ao estádio?, disse Butragueño, que confirmou que a reunião de emergência durou três horas e meia.